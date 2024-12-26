Столичным Департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 г.г. от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге", - говорится в сообщении.

На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;

за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;

за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в г.Астана;

за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;

за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

"При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге. Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир", - добавили в АФМ.

Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.

Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.

Напомним, 103 млрд тенге сэкономлено в результате недопущения хищений в Казахстане.