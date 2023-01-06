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  • Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий
pixabay.com Сегодня, 09:26
234
Сегодня, 09:26
234
Фото: pixabay.com

Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий

За год общественный фонд "Қазақстан халқына" оказал благотворительную помощь 540 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму два миллиарда 112 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Деньги, в частности, были распределены следующим образом:

  • семьям 19 погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности —  133 миллиона тенге (по семь миллионов тенге);
  • 111 военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжёлые ранения — 333 миллиона тенге (по три миллиона тенге);
  • 23 несовершеннолетним детям в семьях погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов национальной безопасности — 46 миллионов тенге (по два миллиона тенге каждому несовершеннолетнему ребёнку);
  • семьям 135 погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий — 945 миллионов тенге (по семь миллионов тенге);
  • 101 несовершеннолетним детям в семьях погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами — 202 миллиона тенге (по два миллиона тенге каждому несовершеннолетнему ребёнку);
  • 138 тяжело раненым совершеннолетним гражданам, пострадавшим от огнестрельного оружия и признанным потерпевшими — 414 миллионов тенге (по три миллиона тенге);
  • семьям 13 детей, получивших ранения во время январских событий — 39 миллионов тенге (по три миллиона тенге).

Списки граждан, получивших благотворительную помощь размещены на сайте фонда.

Списки погибших и тяжелораненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности, а также несовершеннолетних детей, оставшихся в семьях погибших, предоставлены в фонд центральными аппаратами данных ведомств.

Отмечается, что фондом полностью завершено оказание благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности; тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности и семьям раненых детей (несовершеннолетние дети).

Списки несовершеннолетних детей (не старше 18 лет на 9 января 2022 года) в семьях погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами, сформированы в ходе сбора документов по погибшим гражданам страны.

На сегодняшний день фондом продолжается работа по оказанию благотворительной помощи 12-ти семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий, и 131-му тяжелораненому совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от огнестрельного оружия и признанным потерпевшим.

Вместе с тем, генеральной прокуратурой РК, совместно с акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, оказывается помощь фонду "Қазақстан халқына" по сбору необходимых документов по тяжелораненым совершеннолетним гражданам РК, пострадавшим от огнестрельного оружия.

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#статистика #январские события #компенсация #фонд &quot;Қазақстан халқына&quot;
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:26
234
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