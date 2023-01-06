Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий

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За год общественный фонд "Қазақстан халқына" оказал благотворительную помощь 540 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму два миллиарда 112 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Деньги, в частности, были распределены следующим образом:

семьям 19 погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности — 133 миллиона тенге (по семь миллионов тенге);

111 военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжёлые ранения — 333 миллиона тенге (по три миллиона тенге);

23 несовершеннолетним детям в семьях погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов национальной безопасности — 46 миллионов тенге (по два миллиона тенге каждому несовершеннолетнему ребёнку);

семьям 135 погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий — 945 миллионов тенге (по семь миллионов тенге);

101 несовершеннолетним детям в семьях погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами — 202 миллиона тенге (по два миллиона тенге каждому несовершеннолетнему ребёнку);

138 тяжело раненым совершеннолетним гражданам, пострадавшим от огнестрельного оружия и признанным потерпевшими — 414 миллионов тенге (по три миллиона тенге);

семьям 13 детей, получивших ранения во время январских событий — 39 миллионов тенге (по три миллиона тенге).

Списки граждан, получивших благотворительную помощь размещены на сайте фонда.

Списки погибших и тяжелораненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности, а также несовершеннолетних детей, оставшихся в семьях погибших, предоставлены в фонд центральными аппаратами данных ведомств.

Отмечается, что фондом полностью завершено оказание благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности; тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности и семьям раненых детей (несовершеннолетние дети).

Списки несовершеннолетних детей (не старше 18 лет на 9 января 2022 года) в семьях погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами, сформированы в ходе сбора документов по погибшим гражданам страны.

На сегодняшний день фондом продолжается работа по оказанию благотворительной помощи 12-ти семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий, и 131-му тяжелораненому совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от огнестрельного оружия и признанным потерпевшим.

Вместе с тем, генеральной прокуратурой РК, совместно с акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, оказывается помощь фонду "Қазақстан халқына" по сбору необходимых документов по тяжелораненым совершеннолетним гражданам РК, пострадавшим от огнестрельного оружия.