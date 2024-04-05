Более 19 тысяч казахстанцев эвакуировано с начала паводков - Ерлан Карин

Госорганы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Все профильные госорганы и службы, акиматы работают в круглосуточном режиме, написал в телеграм-канале Государственный советник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего в аварийно-спасательных работах задействовано свыше 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. С начала паводков в 11 пострадавших регионах спасено и эвакуировано более 19 тыс. человек, в том числе 8 тыс. детей. На уровне Главы государства и Правительства постоянно проводятся оперативные совещания. Президент вылетел в один из регионов, причем не в ближайший, а в самый отдаленный, где стихийное бедствие обрело наибольшие масштабы. Касым-Жомарт Токаев всегда в такие трудные моменты выезжает на место событий, чтобы лично проконтролировать ситуацию и поддержать граждан", - отметил госсоветник.

Кроме того, создан Республиканский информационный штаб для непрерывного оповещения населения о принимаемых мерах и текущей обстановке. Круглосуточная работа штаба синхронизирована с деятельностью оперативного штаба Правительства и координируется Администрацией Президента.

"Огромную работу проводят общественные активисты и волонтеры, которые помогают пострадавшим и организовывают сбор гуманитарной помощи. По всей стране более 20 тысяч добровольцев оказывают помощь в различных видах деятельности. В 31 пункте сбора помощи по всему Казахстану ими собраны 430 тонн продуктов питания, 150 тонн непродовольственных товаров, около 3 тонн медикаментов. На базе фронт-офисов волонтеров в каждом регионе созданы специальные колл-центры. Также действует единый контакт-центр (+7 708 706 42 42), предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров. Во всем этом ярко проявляется солидарность и ответственность наших граждан. Благодаря такому деятельному участию и неравнодушию соотечественников мы можем не только эффективно противостоять чрезвычайным ситуациям, но и решать системные вопросы развития страны", - подчеркнул Карин.

Он отметил, что за последние годы, благодаря созданным диалоговым площадкам, государство и общество в конструктивном ключе вырабатывают оптимальные пути решения многих имеющихся проблем.

"Эффективным инструментом стал инициированный Главой государства диалоговый формат встреч граждан с министрами и акимами. Активно работают избранные по новым правилам депутаты Парламента и маслихатов, уровень требовательности которых существенно вырос. В частности, с первых дней паводков депутаты Парламента, члены Национального курултая находятся в постоянном контакте с гражданами, выезжают в пострадавшие регионы, проводя там встречи, участвуя в работе региональных штабов. Такие совместные действия дают результаты.

Потенциал всех диалоговых площадок, а также депутатов и общественников в дальнейшем будет задействован в контроле эффективного использования средств, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим.

Ценности единства и солидарности лежат в основе нашей культуры и ментальности. Следуя этим ценностям, мы сможем преодолеть любые трудности и продолжить совместную работу по модернизации страны", - резюмировал он.