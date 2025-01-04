Более 19 млрд долларов привлекли в Алматы на развитие IT-экосистемы
Совокупный доход стартапов составил 5,37 млрд тенге, создано 2 049 новых рабочих мест.
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За последние два года в Алматы было привлечено 19,2 млн долларов (9,9 млрд тенге) в развитие IT-экосистемы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.
Эти инвестиции направлены на поддержку стартапов и развитие ключевых технологий, таких как умные города, искусственный интеллект и большие данные.
Проект "Развитие IT-экосистемы Алматы 2022-2024" реализуется по поручению акима города Ерболата Досаева. В его рамках более 7 тыс. участников приняли участие в мероприятиях MOST.
"Совокупный доход стартапов составил 5,37 млрд тенге, создано 2 049 новых рабочих мест. 309 стартапов завершили программы акселерации и инкубации, из которых 16 уже подтвердили продажи на международных рынках", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках проекта было обучено 1 189 IT-специалистов и 101 бизнес-ангел. По программе Smart City подготовлены 55 специалистов.
Напомним, как в Казахстане улучшают качество жизни с помощью технологий.
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