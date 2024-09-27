Более 18,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане убрано более 12,6 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 14,7 центнера с гектара намолочено свыше 18,5 миллиона тонн зерна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Пшеница убрана на площади 9,8 миллиона гектаров, при урожайности 14,1 центнера с гектара намолочено 13,9 миллиона тонн. Ячменя – 1,9 миллиона гектаров, при урожайности 16,6 центнера с гектара намолочено 3,2 миллиона тонн. Овса – убрано 154,3 тысячи гектаров, при урожайности 15,9 центнера с гектара намолочено 245,4 тысячи тонн.

Масличные культуры убраны с площади 395 тысячи гектаров со средней урожайностью 11,7 центнера с гектара намолочено 461,1 тысячи тонн.

Урожайность картофеля составила 232,9 центнера с гектара. Порядка двух миллионов тонн корнеплода собрано с площади 87,8 тысячи гектаров. Овощные культуры убраны с 96,6 тысячи гектаров, при урожайности 248,2 центнера с гектара собрано более 2,4 миллиона тонн.

Бахчевые культуры. Собрали 2,5 миллиона тонн. Урожайность - 262,8 центнера с гектара.

В уборочной кампании задействовано 149,9 тысячи тракторов, 37,6 тысячи зерноуборочных комбайнов, 14,9 тысячи жаток и 195 тысячи единиц прочей техники.

Объём льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ составил 580 миллиардов тенге, что почти в три раза больше, чем в предыдущие годы.