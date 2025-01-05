В Петропавловске, по оценкам полицейских, новогодние выходные прошли спокойно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Polisia.kz.

Ожидаемо для праздничного периода не обошлось без нарушений тишины — с 31-го декабря по четвертое января включительно зарегистрирован 31 такой вызов. Кроме того, полицейские отработали 62 вызова по фактам семейных скандалов и дебошей.

Всего же на оперативный канал "102" за пять дней поступило 1880 звонков. Зарегистрировано семь краж личного имущества и столько же фактов мошенничества.

В усиленном режиме работали инспекторы видеонаблюдения центра оперативного управления УП города Петропавловска. За праздничные дни они выявили 181 административное правонарушение. Из них две трети — 124 факта — нарушения правил дорожного движения.

К слову, за продолжительные выходные на улицах города произошло 38 различных происшествий. Полицейские призывают водителей к повышенной бдительности в связи с перепадами температур.

Напомним, ранее самой громкой краже года рассказали в полиции Астаны.