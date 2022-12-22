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пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49
194
Фото: пресс-служба акимата Астаны

Более 1800 грузовиков снега вывезли из Астаны

Астану в усиленном режиме продолжают очищать от снега. За ночь на полигон вывезли более 1 800 грузовиков, передаёт BaigeNews.kz о ссылкой на официальный сайт акимата города.

Работа идёт круглосуточно.

"В ночь с 21 на 22 декабря вывезено более двадцати тысяч кубометров снега. С утра 22 декабря на уборку вышли более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники, в том числе самосвалов, погрузчиков, лаповых", - говорится в сообщении.

Всего с начала зимнего периода с улиц города собрано и вывезено свыше 749 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 61 806 рейсов.

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#Астана #снег
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
194
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