Более 1800 грузовиков снега вывезли из Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Астану в усиленном режиме продолжают очищать от снега. За ночь на полигон вывезли более 1 800 грузовиков, передаёт BaigeNews.kz о ссылкой на официальный сайт акимата города.

Работа идёт круглосуточно.

"В ночь с 21 на 22 декабря вывезено более двадцати тысяч кубометров снега. С утра 22 декабря на уборку вышли более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники, в том числе самосвалов, погрузчиков, лаповых", - говорится в сообщении.

Всего с начала зимнего периода с улиц города собрано и вывезено свыше 749 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 61 806 рейсов.