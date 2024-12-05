Более 180 закладчиков синтетических наркотиков задержали в Казахстане

В Министерстве внутренних дел РК рассказали о результатах работы с момента образования Комитета по противодействию наркопреступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За два месяца на территории республики выявлено 981 наркоправонарушение, из них 219 фактов сбыта и 10 контрабанды наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, ликвидировано 12 нарколабораторий и четыре наркопритона. За сбыт синтетических наркотиков задержано 230 лиц, из них 45 операторов и 185 закладчиков", — сообщил заместитель председателя комитета Данияр Мейрхан.

Выявлено и направлено на блокировку 1 560 интернет-ресурсов, причастных к сбыту и пропаганде наркотических средств. Во взаимодействии с представителями Telegram удалено более двух тысяч ссылок с противоправным контентом.

"Всего из незаконного оборота изъято свыше 5,5 тонн наркотиков, из них 76 кг синтетики, ограничено в легальном обороте более трёх тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается", — отметил Мейрхан.

Ранее сообщалось, что крупную партию каннабиса и оружие изъяли у жителя Астаны .