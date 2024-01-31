Более 180 тысяч тенге заплатит жительница Тараза за оскорбление знакомой в соцсетях

Решение по делу об оскорблении в социальных сетях вынес суд №2 Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 2022 году подсудимая С. во время прямого эфира в TikTok опубликовала видео, где танцует потерпевшая А. и негативно высказавшись в её адрес. Не ограничиваясь этим, она отправляла текстовые и аудиосообщения в личный чат в мессенджере WhatsApp с нецензурными выражениями, тем самым унизив честь и достоинство женщины", - сообщили в суде.

На процессе подсудимая признав вину, пояснила, что не раскаивается в содеянном.

За подобное правонарушение УК предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 МРП либо исправительных работ (на ту же сумму) или до 120 часов общественных работ.

На основании представленных и исследованных в суде документов, доказательств и заключений экспертизы подсудимая С. признана виновной по части 1 статьи 131 УК РК, на неё наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Приговор пока не вступил в законную силу.