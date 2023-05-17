- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17:53 24
- Еще один ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки 17:44 84
- Более 180 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами из ЕНПФ 17:42 84
- 12-летний школьник угнал машину отца в Таразе 17:33 105
- Посол Казахстана вручил верительные грамоты Папе Римскому Франциску 17:04 211
- Безвизовый режим с Китаем: мнение казахстанцев 17:00 338
- Казахстан и Россия продлят транзит российской нефти в Китай через Казахстан 16:38 345
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 16:37 279
- О стареющих руководителях казахстанских НИИ высказался министр науки 16:34 393
- Парня, пристававшего к девочкам на улице, забрали в полицию в Астане 16:20 518
- За отказ принимать оплату копейками в 1, 2 и 5 тенге последует наказание - Нацбанк 16:09 476
- Как проведут "Ночь музеев" в регионах Казахстана 16:06 321
- Стало известно, когда появятся спутники казахстанского производства 15:51 487
- Карагандинец обнаружил в своём огороде артиллерийский снаряд 15:50 457
- Суд над Саркози: приговор по делу о прослушках оставили в силе 15:47 420
- Как будут развивать Жанаозен, рассказал замакима города 15:40 504
- Лжеполицейские предлагали покровительство массажному салону в Алматы 15:37 307
- В Казахстане в семь раз сократилось число иммигрантов из Китая 15:36 475
- До уровня НИШ будут развивать сельские школы в Казахстане 15:30 359
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 14:59 528
- Минтруда предлагает безработным казахстанцам работу через SMS 14:59 477
- Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане 14:53 449
- Работа для всех: 700 карагандинцев с инвалидностью обещают трудоустроить до конца года 14:37 336
- Пострадавшие от паводков жители Актюбинской области в июне получат ключи от новых домов 14:30 361
- Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора" 14:25 325
- Разыскиваемого казахстанца задержали в Кыргызстане 14:20 473
- Аким Актюбинской области опроверг информацию о пышном праздновании своего юбилея 14:05 378
- В ближайшие дни в Казахстане прогнозируют ветер и дожди 14:01 479
- Некоторые суды переименовали и реорганизовали в Казахстане 13:49 379
- Казахстанцы стали значительно реже пользоваться каршерингом 13:48 498
- Что делать, если в поликлиниках отказали в медпомощи застрахованным 13:44 390
- Никаких допрасходов — Антикор напомнил об ответственности за поборы в школах 13:24 377
- Число грантов для поступающих в колледжи увеличат в новом учебном году 13:01 383
- Дедовщина и страх остаться инвалидом: почему казахстанцы не хотят идти в армию? 13:00 447
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай 12:50 384
- Фермеры не могут получить субсидии из-за недоработок ЕГИСС — НПП 12:36 407
- Страшное ДТП: два авто в лобовую столкнулись в Актюбинской области 12:21 431
- Глава отдела строительства Туркестана попался на взятке 12:19 534
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 11:59 789
- ФК "Каспий" задолжал футболистам и тренерам 25 миллионов тенге 11:59 575
- Как изменились расходы казахстанцев благодаря внедрению ОСМС 11:51 403
- Получить статус кандаса можно будет по принципу "одного окна" 11:15 542
- Грузовой поезд загорелся в Кызылординской области 11:14 525
- Перестрелка в Кыргызстане: в ходе спецоперации уничтожен вооружённый террорист 10:54 681
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 10:39 673
- Главе финпирамиды Antares вынесли приговор в Костанайской области 10:21 568
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 09:59 818
- Как будут защищены права покупателей интернет-магазинов в Казахстане 09:33 788
- Некоторые виды казахстанских удобрений смогут экспортировать только производители 09:02 439
- Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет 08:28 588
- Сирийца извлекли живым из-под завалов через три месяца после землетрясения 07:46 1751
- В Бразилии открылся мавзолей Пеле 06:37 606
- Бросал камни в поезда: жителя Алматинской области накажут за хулиганство 05:18 730
- Пожар в хостеле в Новой Зеландии: шестеро человек погибли, 11 пропали без вести 04:29 546
- 20 водителей оштрафовали за день в Жамбылской области за дополнительные бензобаки 03:50 567
- Туркестанец в ходе конфликта умышленно въехал в людей на авто 02:41 779
- Елена Рыбакина в Риме провела тренировку с детьми 01:18 841
- Стартовал приём заявок в детсады Алматы 00:07 682
- Двух казахстанцев наказали за пьяный дебош в аэропорту Астаны 16.05.2023 737
- Казахстанец выиграл турнир по велоспорту на треке в Чехии 16.05.2023 750
- Кинул взятку в салон полицейской машины: водителя без прав задержали в Алматы 16.05.2023 724
- Регионы-миллионники назвали в Казахстане 16.05.2023 871
- Видео из реанимации: футболист "Кайрата" записал видеообращение 16.05.2023 630
- Четыре суда упразднили в Шымкенте. Жителей просят два дня не тревожить судей 16.05.2023 713
- Адвокаты зависят от следователей: чем ещё возмущены казахстанские правозащитники 16.05.2023 665
- Какие районы Астаны благоустроят этим летом 16.05.2023 6559
- Илья Ильин взялся за изучение казахского и похвастался результатом 16.05.2023 1692
- Хоккейные болельщики развернули самый большой флаг Казахстана в Юрмале 16.05.2023 717
- Как воспитать здоровое поколение, спорили эксперты в Астане 16.05.2023 730
- Возможны задержки поездов - КТЖ начала масштабные ремонтно-путевые работы 16.05.2023 724
- Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе 16.05.2023 885
- Избиение 8-летнего воспитанника центра соцобслуживания в Актобе: появились подробности 16.05.2023 727
- Защищённые паролем чаты появятся в WhatsApp 16.05.2023 747
- Первый турнир HFC MMA пройдет в Алматы 16.05.2023 688
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 707
- У казахстанцев нет возможности накопить деньги на жильё 16.05.2023 836
- 13 военных подозревают в хищении дизтоплива в Актау 16.05.2023 1007
- Госдолг Казахстана составил более 25 триллионов тенге в 2023 году 16.05.2023 696
- Избиение детей с инвалидностью в социальном центре расследуют в Актобе 16.05.2023 743
- Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе 16.05.2023 784
- LOADING...
Более 180 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами из ЕНПФ
Свыше 180 тысяч казахстанцев, достигших пенсионного возраста, не стали обращаться в ЕНПФ за своими пенсионными выплатами, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.
"ЕНПФ ежегодно совместно с Государственной корпорацией "Правительство для граждан" (Государственная корпорация) проводит сверку на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ. По результатам сверки на начало 2023 года было выявлено свыше 180 тысяч лиц указанной выше категории", - говорится в сообщении.
В апреле 2023 года госкорпорация направила sms-сообщения пенсионерам, чтобы назначить им выплату пенсий.
"Идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в БМГ. Кроме того, государственной корпорацией установлено, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, следовательно, не получают выплаты из государственной корпорации. Среди не получивших пенсионные накопления из ЕНПФ есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой пенсионных накоплений. Еще одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет", - отметили в ЕНПФ.
Тем не менее, работа по выявлению не обратившихся за пенсионными выплатами лиц продолжается. В этой связи ЕНПФ отмечает, что согласно Закону Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе получать выплаты из пенсионного фонда, и настоятельно рекомендует своевременно обращаться в подразделения государственной корпорации по месту жительства.
В случае, если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счете, и на них продолжает начисляться инвестиционный доход.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.
-
Trend news
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 11:59 788
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 10:39 672
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 09:59 817
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 871
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1119
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 801
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 975
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 1337
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1249
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1039
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 4973
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1295
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 1342
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1467
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1515
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1606
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1490
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1660
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9278
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2548
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2090
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1747
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1859
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2678
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1845
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1845
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2711
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1860
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2171
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1995
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2547
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2142
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2208
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2015
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21807
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1941
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2205
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13007
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1902
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2843
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2604
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2975
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2603
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10001
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2801
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2435
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3879
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3412
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2471
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2241
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2264
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2594
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2795
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2412
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3335
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3808
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2628
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2884
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2877
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3302
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3734
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19157
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3935
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2873
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3046
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3330
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3242
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2813
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5969
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2745
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2780
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14604
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3279
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2743
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2892
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 3016
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4355
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4939
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3644
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2931
-
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17:53 0
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 16:37 278
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 14:59 526
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 706
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 928
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 919
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1292
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1327
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2362
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2066
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2025
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2263
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2270
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2156
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1979
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3213
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2048
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2170
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2588
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2366
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2575
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2234
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2741
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2357
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2642
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2330
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2437
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3935
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2733
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2912
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3199
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3508
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3579
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4012
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4522
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3858
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4197
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4165
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4516
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4326
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4240
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4431
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4707
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4633
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6204
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5305
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5619
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5679
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6406
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5453
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5351
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5550
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8860
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5919
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6001
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5466
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5712
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5083
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5349
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5655
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6528
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5459
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5405
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5660
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5215
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6278
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5089
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5672
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6350
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5828
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5366
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5805
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5737
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5466
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5751
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 6131
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6613
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6401
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5565
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6420