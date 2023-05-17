Более 180 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами из ЕНПФ

Свыше 180 тысяч казахстанцев, достигших пенсионного возраста, не стали обращаться в ЕНПФ за своими пенсионными выплатами, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

"ЕНПФ ежегодно совместно с Государственной корпорацией "Правительство для граждан" (Государственная корпорация) проводит сверку на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ. По результатам сверки на начало 2023 года было выявлено свыше 180 тысяч лиц указанной выше категории", - говорится в сообщении.

В апреле 2023 года госкорпорация направила sms-сообщения пенсионерам, чтобы назначить им выплату пенсий.

"Идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в БМГ. Кроме того, государственной корпорацией установлено, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, следовательно, не получают выплаты из государственной корпорации. Среди не получивших пенсионные накопления из ЕНПФ есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой пенсионных накоплений. Еще одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет", - отметили в ЕНПФ.

Тем не менее, работа по выявлению не обратившихся за пенсионными выплатами лиц продолжается. В этой связи ЕНПФ отмечает, что согласно Закону Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе получать выплаты из пенсионного фонда, и настоятельно рекомендует своевременно обращаться в подразделения государственной корпорации по месту жительства.

В случае, если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счете, и на них продолжает начисляться инвестиционный доход.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.