Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане

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В рамках внедрения регулирования "с чистого листа" в сфере транспорта будут отменены 183 требования к бизнесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

МИИР совместно с НПП "Атамекен", экспертами и заинтересованными госорганами проведён анализ нормативных правовых актов в сфере транспорта на предмет соответствия регуляторных требований к бизнесу семи базовым условиям (обоснованность, равенство субъектов предпринимательства, открытость, исполнимость, определённость, соразмерность и рациональность, последовательность).

"В результате анализа установлено 290 нормативных правовых актов, устанавливающих для субъектов предпринимательства в сфере транспорта 11 557 требований и регуляторных инструментов. Из них 5 442 соответствуют стандартам ИКАО и международным договорам в сфере морского транспорта, 4 809 соответствуют базовым условиям, установленным в статье 81-1 Предпринимательского кодекса РК, несоответствуют им 1 303 требования, в том числе 1 120 требуют корректировки и 183 – отмены", - сообщили в МИИР.

В частности, в сфере воздушного транспорта корректировки требуют 74 требования, отмены – 13. В сфере автотранспорта не соответствуют базовым условиям 134 требования (корректировки требуют 55, отмены – 79). В сфере водного транспорта не соответствуют базовым условиям 98 требований (15 требуют корректировки, 83 – отмены). В сфере железнодорожного транспорта не соответствуют базовым условиям 984 требования (976 требуют корректировки, 8 – отмены).

"По итогам анализа министерством утверждён график внесения изменений и дополнений в НПА, ведётся работа по приведению НПА в соответствие базовым условиям", - пояснили в МИИР.