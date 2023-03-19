Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии

Фото: Фото ДУИС Павлодарской области

В Павлодарской области расположены пять исправительных учреждений, но права голоса у осуждённых нет. А потому избирательный участок открыли только в учреждении №63, где содержаться подследственные, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выборы на закрытом избирательном участке №120 прошли сегодня в Павлодаре оперативно. Всего отдать свой голос имели право 181 человек, из которых 22 женщины. Все они из числа подследственных. При этом отказавшихся реализовать свое конституционное право не было.

"Лица, содержащиеся под стражей в учреждении №63 департамента уголовно- исполнительной системы Павлодарской области проявили активную гражданскую позицию. Каждый понимал важность сегодняшнего выбора для будущего нашей страны, подрастающего поколения. Комиссия успешно справилась с поставленными задачами", - отметил начальник учреждения Берик Рахимов.

Стоит отметить, закрытый избирательный участок открыли в семь утра с исполнения национального гимна Республики Казахстан. В учреждении отметили, при подготовке был обеспечен надзор, сверка всех избирателей, здесь же на стендах разместили всю информация о каждой партии и кандидате в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов.

Фото ДУИС Павлодарской области