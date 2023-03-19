- Члены Костанайской избирательной комиссии пришли на выборы в национальных костюмах 16:43 34
- Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 16:32 130
- "Система выборов в Америке и Казахстане сильно отличаются" - независимый наблюдатель 16:30 87
- Штормовое предупреждение объявили в Астане и в трех регионах Казахстана 16:28 120
- 180 миллионов тенге потратят на фестиваль воздушных шаров в Алматинской области 16:18 99
- Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек 16:08 125
- "Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель 15:56 323
- Стали ли выборы инклюзивными, рассказала алматинка с инвалидностью 15:45 185
- Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной 15:31 310
- Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии 15:22 192
- Выборы-2023: как собирают данные для экзитпола в Казахстане 15:15 341
- Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана 14:55 246
- Аида Балаева проголосовала на выборах 14:35 262
- ЦИК: общая явка избирателей составила 46,84 процента 14:14 387
- "Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов 14:00 330
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 13:55 397
- "Никакого давления". В КазНУ рассказали, почему на участке образовались очереди из студентов 13:46 379
- Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию 13:32 392
- "Независимые депутаты не будут ограничены уставами партий" — политолог 13:24 334
- Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов 13:14 501
- Выборы 2023: в роддоме ВКО открыли избирательный участок для рожениц 13:08 465
- Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели 12:30 552
- Серик Жумангарин признался, что недоволен своей работой на посту зампремьера 12:28 378
- Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область 12:22 514
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 12:15 559
- Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор 12:11 415
- "Я - "сын маминой подруги" - как анестезиолог из роддома покоряет казнет 12:10 867
- "В парламент придут депутаты с гражданской позицией" – политолог 12:00 603
- ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах 11:53 443
- Открылись избирательные участки в европейских городах и Кувейте 11:33 411
- Бауырсаки и коже: на выборах в Кызылорде отметили Наурыз 11:23 568
- Организация выборов на высшем уровне - иностранный наблюдатель из Армении 11:15 412
- В день выборов в Семее появилась новая семья 11:11 383
- Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok 11:05 489
- Порядок и безопасность на выборах обеспечивают 45 тысяч полицейских 10:48 414
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 10:39 447
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 10:30 621
- Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе 10:27 400
- Алматинцам рассказали, можно ли делать селфи на выборах и ошибаться в бюллетенях 09:50 621
- Свыше сорока нарушений закона "О выборах" выявили прокуроры 09:35 600
- Верблюды и Кокпектинские батыры: как начались выборы в регионах 09:25 574
- Акимы и министры выбирают депутатов мажилиса и маслихатов 09:12 484
- Ерлан Кошанов и Маулен Ашимбаев проголосовали на внеочередных выборах в Астане 08:56 458
- Лучший теннисист Казахстана проиграл 134-й ракетке мира 08:48 404
- "Мы подаем в отставку" — Алихан Смаилов 08:42 508
- Все избирательные участки начали работу в Казахстане – ЦИК РК 08:21 470
- Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты 08:11 417
- Алихан Смаилов и Ерлан Карин приняли участие в выборах 07:40 658
- В Казахстане к голосованию приступили 8 272 избирательных участка 07:26 437
- Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке и Дели 07:17 416
- В Казахстане стартовали выборы в мажилис и маслихаты 07:00 486
- В Астане создали условия для голосования лиц с инвалидностью 06:12 487
- Избирательные участки открылись в Джакарте, Бангкоке и Ханое 06:09 410
- Начали работу участки для голосования казахстанцев еще в ряде стран 05:42 440
- Гвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде 05:38 471
- Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении на ринг после комы 04:25 606
- Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи 04:01 476
- Ученые Шымкента придумали новый способ очистки питьевой воды 03:11 648
- Водителю, по вине которого погибла главврач больницы в Караганде вынесли приговор 02:37 660
- Школьника из Казахстана пригласили обучаться в престижном вузе США 01:46 701
- Мультипликаторы из Петропавловска снимают мультфильм на основе археологических открытий поселения Ботай 00:38 523
- Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом 18.03.2023 631
- 54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области 18.03.2023 620
- Меруерт Тусипбаева высказалась о выступающих на тоях артистах 18.03.2023 662
- Туркестанские полицейские прикрыли публичный дом 18.03.2023 667
- Для борьбы с мошкой в Павлодарской области потребуется 100 тонн биопрепарата 18.03.2023 774
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны 18.03.2023 657
- Коронавирусом за сутки заразились 77 казахстанцев 18.03.2023 533
- "Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели 18.03.2023 570
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 626
- Подтопленные сёла Актюбинской области посетил глава МЧС 18.03.2023 694
- 71 новый автобус получили школы Туркестанской области 18.03.2023 617
- В МИИР отреагировали на слухи о причинах очереди из фур на казахстанско-китайской границе 18.03.2023 678
- Бублик вырвался в четвертьфинал, а Жукаев в полуфинал турниров Challenger и ITF 18.03.2023 619
- Три смерти на трассе: непогода спровоцировала рост ДТП в области Жетысу 18.03.2023 665
- Минторговли: в Казахстане снизились цены на овощи 18.03.2023 620
- Школьники из Алматы заставили искусственный интеллект диагностировать болезни 18.03.2023 602
- Фанаты "увидели" Геннадия Головкина в Елене Рыбакиной 18.03.2023 658
- Министерство культуры и TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза 18.03.2023 665
- Водородные технологии и лучшую британскую говядину планируют поставлять в Казахстан 18.03.2023 659
Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии
В Павлодарской области расположены пять исправительных учреждений, но права голоса у осуждённых нет. А потому избирательный участок открыли только в учреждении №63, где содержаться подследственные, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Выборы на закрытом избирательном участке №120 прошли сегодня в Павлодаре оперативно. Всего отдать свой голос имели право 181 человек, из которых 22 женщины. Все они из числа подследственных. При этом отказавшихся реализовать свое конституционное право не было.
"Лица, содержащиеся под стражей в учреждении №63 департамента уголовно- исполнительной системы Павлодарской области проявили активную гражданскую позицию. Каждый понимал важность сегодняшнего выбора для будущего нашей страны, подрастающего поколения. Комиссия успешно справилась с поставленными задачами", - отметил начальник учреждения Берик Рахимов.
Стоит отметить, закрытый избирательный участок открыли в семь утра с исполнения национального гимна Республики Казахстан. В учреждении отметили, при подготовке был обеспечен надзор, сверка всех избирателей, здесь же на стендах разместили всю информация о каждой партии и кандидате в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов.
Фото ДУИС Павлодарской области
-
Trend news
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 13:55 382
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 12:15 559
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 10:39 447
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 625
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 2172
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1083
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 2839
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2349
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7453
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1030
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1059
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 996
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4290
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 977
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6138
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3209
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1596
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18245
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3859
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2966
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1888
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2844
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20340
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2593
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2001
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1774
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1971
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6049
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10641
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2291
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3545
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2647
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15082
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2829
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2257
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2019
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5051
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2415
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3982
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3931
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5875
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11130
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2475
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3346
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36220
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2458
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2766
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3381
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2632
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5775
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3661
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3314
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6911
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3751
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2890
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3094
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13748
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3067
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12823
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16068
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3384
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4912
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2381
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8325
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17659
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26629
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4681
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3481
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4752
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3054
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3386
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43962
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3063
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4899
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6657
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12218
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4249
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28481
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 5038
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 5268
-
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 10:30 618
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 892
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 766
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 785
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1069
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 930
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 781
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1359
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 879
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1199
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1316
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1267
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1323
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6158
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1451
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1521
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1536
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1707
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1481
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2218
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1667
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1714
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2399
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2061
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1876
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2594
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2498
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2398
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2172
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3037
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3348
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2904
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3800
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3558
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3027
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3362
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3754
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3035
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3931
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3923
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3844
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4404
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3325
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3651
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3766
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4216
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4078
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4659
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4346
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3999
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3674
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3807
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4182
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4671
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4761
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4879
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4680
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5473
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5411
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4550
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5031
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4476
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4191
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4486
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4513
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4715
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5233
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5199
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4240
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6021
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4763
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5259
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4756
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5131
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5269
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5418
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4543
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4302
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 5033
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 5020