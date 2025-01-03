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Более 180 казахстанцев спасли и эвакуировали за первые двое суток 2025 года

Среди них 57 детей.

Сегодня, 13:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС Казахстана за двое суток спасли и эвакуировали 182 человека, из них 57 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"За прошедшие двое суток, 1 и 2 января, силами МЧС Казахстана совершено 396 выезда, из них на пожары и случаи горения 195, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 201.  В результате спасено и эвакуировано 182 человека, в том числе 57 детей", — говорится в сообщении.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

"Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния", — рекомендуют спасатели.

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