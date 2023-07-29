Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана

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О программе по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты" говорили на заседании штаба по реализации предвыборной программы президента под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году на реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 100 миллиардов тенге, планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест в сёлах.

Однако только десять регионов активно приступили к реализации Программы. Слабая динамика отмечена в семи регионах, из них в трех - не одобрено ни одной заявки (Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Абайская области).

"Надо активнее работать с населением. Акимы районов и сельских округов должны быть в постоянном контакте с жителями, разъяснять им условия и выгоды микрокредитования. Условия по займам являются очень выгодными и посильными: 2,5 процента на 5-7 лет. Это надо просто и правильно объяснить", — сказал премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить полное освоение выделяемых средств, их целевое использование и своевременную возвратность, а также держать на контроле достижение показателей программы на этот год.