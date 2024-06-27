Более 1,8 млн гектаров обработано против саранчи в Казахстане
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По данным Минсельхоза в 2024 году на территории Казахстана прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн гектаров, передает BaigeNews.kz.
На 26 июня защитными мероприятиями охвачено более 1,8 млн га территорий. В них задействованы 2500 человек, используется 427 единиц специальной опрыскивающей техники.
По данным специалистов эффективность применяемых препаратов составляет 85%.
В Актюбинской области защитные мероприятия против итальянского пруса и азиатской саранчи проводятся во всех 12 районах.
На сегодняшний день из 784 тыс га запланированных к обработке завершены работы на 540 тысяч га, задействовано 74 единицы техники.
В Туркестанской области химические обработки завершены, от мароккской саранчи обработано 366 тысяч гектаров. Проводится зачистка вновь выявленных дополнительных очагов.
В Костанайской области против итальянского пруса и азиатской саранчи обработано 409 тыс га. Привлечены 130 работников. Используется 55 единиц техники. Мероприятия продолжаются. По поручению министра сельского хозяйства в регионе находится председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов.
В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Абай обработано 505 тыс га.
Проведение химических обработок в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау начнется по мере выявления площадей, подлежащих к обработке.
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