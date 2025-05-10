В казахстанских школах проходят открытые уроки, посвящённые бережному потреблению воды. Образовательная акция охватила уже свыше 1,8 миллиона учащихся по всей стране, передаёт BaigeNews.kz .

Инициатором республиканской кампании "Экономь воду – сохраняй будущее" выступило Министерство водных ресурсов и ирригации при поддержке Министерства просвещения. Цель — формирование у подрастающего поколения устойчивых навыков бережного отношения к воде.

"Думаю, дети узнали на этих уроках много полезного, а полученные навыки будут применять в быту. Ведь школа – это идеальная среда для формирования правильных привычек. Далее мы планируем организовать лекции на тему экономии воды для студентов высших учебных заведений",– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время планируют расширить охват аудитории и провести аналогичные лекции для студентов вузов.