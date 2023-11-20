Более 176 тысяч казахстанцев получают соцвыплаты по потере кормильца

Порядка 484,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 35 671 тенге, по потере кормильца – 36 800 тенге.

"С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 431 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 53,3 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минтруда, численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 537 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 176,1 тыс. человек.