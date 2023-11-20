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Более 176 тысяч казахстанцев получают соцвыплаты по потере кормильца

Сегодня, 10:19
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: Baigenews.kz

Порядка 484,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 35 671 тенге, по потере кормильца – 36 800 тенге.

"С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 431 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 53,3 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минтруда, численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 537 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 176,1 тыс. человек.

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%

Так, с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 89 248 тенге, 2 группы – 71 398 тенге, 3 группы – 48 681 тенге", - добавили в министерстве.

 

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