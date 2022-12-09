Более 1700 пожаров произошло на автотранспорте в Казахстане

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За 11 месяцев текущего года по республике зарегистрировано 1739 пожаров на транспорте, передаёт BaigeNews.kz. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение пожаров на 11,6% (2021 г. – 1968). 95% пожаров на транспорте приходится на автомобильный транспорт. Основная доля пожаров на автомобильном транспорте приходится на легковые автомобили – 1308 пожаров (28%), грузовые – 318 (6,8%), автобусы – 24 (0,5%).

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности владельцам транспортных средств.

Необходимо отметить, что пожар в транспортном средстве опасен тем, что начинается он практически незаметно. А известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма. Распространение же огня происходит в разы быстрее, чем в помещении. Весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут. Поэтому тут здоровье и жизнь человека зависит не от действий пожарных, а от соблюдения гражданами правил поведения при пожаре в транспорте. Наибольшую опасность представляют искры, которые могут возникнуть при плохой изоляции или коротком замыкании. При попадании на поверхность с остатками горючих жидкостей (моторное масло, дизельное топливо, бензин) они могут привести к возгоранию. Одной из самых "огнеопасных" категорий машин являются автомобили, которые больше полугода простояли в гаражах или на улице. За это время проводка в них может испортиться, что часто приводит к короткому замыканию и пожару. В длительном автомобильном путешествии, двигатель часто перегревается, проводка плавится, что также приводит к пожару.

При ДТП из-за удара риск возгорания повышается, ко всем проблемам добавляется эмоциональный шок водителя и пассажиров, паника и серьёзные травмы, часто лишающие людей подвижности и приводящие к потере сознания. Всё это мешает адекватно отреагировать на ситуацию и быстро справиться с очагами возгорания. Если пожар в машине произошел во время движения, в первую очередь следует остановить автомобиль, припарковав его на обочине дороги или на краю проезжей части. Заглушите двигатель, выключите зажигание и поставьте машину на стояночный тормоз. Далее позаботьтесь о пассажирах – помогите им как можно скорее покинуть салон автомобиля и удалиться от него на безопасное расстояние. В случае возгорания автомобиля в гараже необходимо постараться любым способом выкатить его своим ходом из гаража. Если дым идет из моторного отсека, разблокируйте замок капота и переходите к активным действиям по ликвидации возгорания. Сообщите о пожаре.

Если возгорание произошло внутри салона, то, не дожидаясь приезда спасательной службы, быстро погасите огонь с помощью огнетушителя. Здесь важна скорость и спокойствие. Кроме того, невнимательность водителя при курении за рулём автотранспортного средства может спровоцировать возникновение пожара. Зачастую непотушенные окурки, которые выкидываются в переднее окно, может "затянуть" в открытое окно задней двери. Попавший на сиденье окурок может вызвать тление обшивки и, как результат, произойдёт возгорание автомобиля.

МЧС РК просит автолюбителей следить за исправностью своего автомобиля во избежание чрезвычайных ситуаций на транспортных средствах. Доверяйте проводить работу с электропроводкой автомобиля только специалистам. Ни в коем случае не промывайте детали с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. Огнетушитель обязательно должен находиться в вашем автомобиле. Контролируйте срок годности огнетушителя и его рабочее состояние. Внимательно изучите инструкцию огнетушителя.