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Более 1700 операций на открытом сердце провели младенцам в Казахстане

Сегодня, 15:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: baigenews.kz

С начала года хирурги в Казахстане провели 1 708 операций на открытом сердце детям с врождёнными пороками, почти половине из этих пациентов не исполнилось и года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Казахстан - единственная страна в Центральной Азии, где проводят кардиохирургические операции с рождения.

В наиболее тяжёлых случаях для спасения жизни детей в Казахстане реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация. 

Выполнено 459 вылетов санавиации, из них 292 - к новорождённым. Оказана медицинская помощь 1 357 детям. Транспортировано – 498, из них 291 детей в Астану и Алматы.

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