Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном бесперебойном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. Ежедневно их силами из города вывозятся десятки тысяч кубометров снега.



В дневную смену 9 января в снегоуборочных работах задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1700 единиц спецтехники.



За прошедшую ночь с 8 на 9 января на снежные полигоны из столицы вывезли более 55 тысяч кубометров снега 4 068 рейсами.



С начала зимнего периода из города было вывезено 2 638 609 кубометров снега 205 297 рейсами большегрузов.



Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.



В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.



В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112", - говорится в сообщении.