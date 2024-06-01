Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.