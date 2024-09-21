Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России

На фитосанитарном контрольном посту "Кайрак", расположенном на приграничной территории с Россией выявили 12 нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Нарушения выявила Костанайская областная территориальная инспекция 18-19 сентября.

"В результате проведенных мероприятий, государственными инспекторами по карантину растений был пресечен ввоз 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов", — говорится в сообщении. Составлены административные протоколы.

Вся партия картофеля была возвращена отправителю.