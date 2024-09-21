Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
108Фото: pixabay
На фитосанитарном контрольном посту "Кайрак", расположенном на приграничной территории с Россией выявили 12 нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.
Нарушения выявила Костанайская областная территориальная инспекция 18-19 сентября.
"В результате проведенных мероприятий, государственными инспекторами по карантину растений был пресечен ввоз 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов", — говорится в сообщении. Составлены административные протоколы.
Вся партия картофеля была возвращена отправителю.
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