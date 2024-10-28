Более 170 казахстанских школьников экстренно возвращают из пансионата в России

Отправленных на каникулы в Россию школьников из Атырауской области экстренно возвращают домой. В пансионате, где разместили детей, обнаружили клопов, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с жалобой появилось в соцсетях. В нём показано, как насекомые ползают по кроватям.

Инцидент прокомментировали в Управлении образования Атырауской области.

"26 октября из Кульсары направлено 174 ученика на отдых в пансионат “Геолог Казахстан", расположенный в Ставропольском крае Российской Федерации. Несмотря на проведённые с 21 по 26 октября дезинсекционных работы, в некоторых жилых помещениях при заселении выявлены насекомые. В данный момент Управлением образования Атырауской области организованы работы по безопасному возвращению детей. Планируется, что дети выедут сегодня. Рядом с ними находятся 18 сопровождающих, ответственных за безопасность. Представители управления также находятся на постоянной связи с родителями детей, информируя их о ситуации", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным филиала "Центра гигиены и эпидемиологии Пятигорска" проведено обследование жилых помещений в пансионате. Установлено наличие в некоторых жилых помещениях насекомых - клоп-черепашка.