Более 170 казахстанских школьников экстренно возвращают из пансионата в России
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Отправленных на каникулы в Россию школьников из Атырауской области экстренно возвращают домой. В пансионате, где разместили детей, обнаружили клопов, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с жалобой появилось в соцсетях. В нём показано, как насекомые ползают по кроватям.
Инцидент прокомментировали в Управлении образования Атырауской области.
"26 октября из Кульсары направлено 174 ученика на отдых в пансионат “Геолог Казахстан", расположенный в Ставропольском крае Российской Федерации. Несмотря на проведённые с 21 по 26 октября дезинсекционных работы, в некоторых жилых помещениях при заселении выявлены насекомые. В данный момент Управлением образования Атырауской области организованы работы по безопасному возвращению детей. Планируется, что дети выедут сегодня. Рядом с ними находятся 18 сопровождающих, ответственных за безопасность. Представители управления также находятся на постоянной связи с родителями детей, информируя их о ситуации", - сообщили в ведомстве.
Согласно данным филиала "Центра гигиены и эпидемиологии Пятигорска" проведено обследование жилых помещений в пансионате. Установлено наличие в некоторых жилых помещениях насекомых - клоп-черепашка.
"Насекомые клоп-черепашка — сапрофит не является источником паразитарных и инфекционных заболеваний человека и не представляет угрозы для жизни детей. Проникновение в помещение связано с сезонным колебанием температуры воздуха", - заключили специалисты Центра.
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