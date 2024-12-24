Профилактические спуски лавин проведены на участке автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (58-66 км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Специалисты "Казселезащиты" и спасатели произвели взрывные работы на автодороге, в результате которых сошло 1 770 куб. м. снега", - говорится в сообщении.

Дорожные службы оперативно расчистили автодорогу.

"Такие мероприятия проводим, когда скапливается снег на склонах, обычно после сильного снегопада. Всего в области 325 лавиноопасных зон, мониторинг за ними ведется постоянно", - рассказал руководитель филиала ВКО "Казселезащита" Станбеков Советбек.

Напомним, ранее сообщалось, что лавины объёмом 1,2 млн кубометров сошли в Казахстане.