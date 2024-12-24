  • 24 Декабря, 16:03
  • BAIGENEWS

Более 1,7 тысячи кубометров снега сошло в горах ВКО

Дороги уже расчищены.

Сегодня, 15:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: МЧС РК

Профилактические спуски лавин проведены на участке автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (58-66 км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Специалисты "Казселезащиты" и спасатели произвели взрывные работы на автодороге, в результате которых сошло 1 770  куб. м. снега", - говорится в сообщении.

Дорожные службы оперативно расчистили автодорогу.

Лавины в горах

"Такие мероприятия проводим, когда скапливается снег на склонах, обычно после сильного снегопада. Всего в области  325 лавиноопасных зон, мониторинг за ними ведется постоянно", - рассказал руководитель филиала ВКО "Казселезащита" Станбеков Советбек.

Лавина в ВКО, МЧС РК

Напомним, ранее сообщалось, что лавины объёмом 1,2 млн кубометров сошли в Казахстане.

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