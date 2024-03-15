Более 17 тысяч рабочих мест создадут в Казахстане до конца года

Заседание коллегии Министерства промышленности и строительства РК состоялось в Астане под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра. На мероприятии министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев озвучил результаты работы ведомства за прошлый год, передаёт BaigeNews.kz.

По данным главы МПС, в сфере промышленности рост составил 4,3%. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 4,1%. Рост зафиксирован практически во всех секторах.

Индекс физического объема в машиностроении составил 125,4%, в черной металлургии ― 101,0%, в химической промышленности ― 100,2%, в легкой ― 112,2%, в производстве строительных материалов ― 106,1%.

По словам Каната Шарлапаева, в 2023 году министерством разработан механизм по обеспечению сырьем предприятий обрабатывающей промышленности. Норма уже одобрена мажилисом парламента и находится на рассмотрении в сенате.

Также в прошлом году реформированы условия ведения предпринимательской деятельности на территории специальных экономических зон. Внедрен дифференцированный подход предоставления льгот для участников СЭЗ по принципу "Чем больше инвестиций ― тем больше льгот", применяется право выкупа земельного участка после исполнения инвестиционных обязательств, а также право размещения на территории СЭЗ потенциальных проектов (вне приоритетных отраслей) без применения льгот.

"В 2023 году принят Комплексный план развития машиностроительной отрасли на 2024-2028 годы. За счет полноценной реализации Комплексного плана будет обеспечен рост валовой добавленной стоимости машиностроительной отрасли в 4,5 раза. В рамках направления развития редких и редкоземельных металлов установлено сотрудничество с Европейским союзом, США, Великобританией и Кореей. Принят Комплексный план развития отрасли на 2024-2028 годы", ― сообщил Канат Шарлапаев.

Министр напомнил, что в конце прошлого года крупное системообразующее предприятие по производству стали было передано в управление новому отечественному инвестору на условиях осуществления инвестиций в комплексную модернизацию предприятия. Кроме того, в рамках политики насыщения внутреннего рынка и развития внутристрановой ценности в 2023 году заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями.

В прошлом году привлечены 1,7 трлн тенге инвестиций, рост составил 11,1%. Запущено 170 инвестиционных проектов на сумму более чем 928,2 млрд тенге, создано 12,2 тысячи постоянных рабочих мест. До конца года планируется ввести 180 проектов на сумму 1,3 трлн тенге с созданием более чем 17 тысяч рабочих мест.