Более 17 тысяч человек обратились в центр поддержки многодетных матерей в Алматы

Фото: instagram.com/@baqyttyotbasy.kz

Более 17 тысяч матерей обратились в центр поддержки многодетных и малообеспеченных семей "Бакытты отбасы" в Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом рассказали в пресс-службе акимата города.

По сравнению с прошлым годом число обратившихся в организацию выросло вдвое.

"С начала года в центры "Бақытты отбасы" обратилось 17 013 человек, по сравнению с аналогичным периодом количество обратившихся увеличилось в два раза (в 2021 году – 7 788 человек), ежедневное посещение центра составило более 800 человек. Это свидетельствует о росте спроса на курсы и тренинги, проводимые центром для многодетных матерей, матерей-одиночек и матерей, воспитывающих детей-инвалидов", - подчеркнули в акимате Алматы.

Сотрудники центра "Бакытты отбасы" занимаются поддержкой матерей многодетных и малообеспеченных семей, а также помогают им в получении профессии, трудоустройстве и покупке жилья.

"В целях оказания всесторонней помощи многодетным и малообеспеченным семьям, с августа 2019 года в каждом районе города открыты центры "Бақытты отбасы" по принципу "одного окна". Основными критериями работы центров являются оказание психологической поддержки, правовое консультирование, содействие занятости, обучение основам предпринимательства, организация обучающих курсов, оказание поддержки по формированию и продвижению семейных ценностей, совместная работа с государственными органами и неправительственными организациями по вопросам жилья, здравоохранения, образования, социального и другие", - рассказали в ведомстве.

Сегодня в Алматы функционируют городской и восемь районных центров, на их деятельность из местного бюджета выделено 192,3 миллиона тенге.

"В центры обращаются с вопросами содействия в трудоустройстве, назначения АСП и других социальных выплат, получения жилья, устройства детей в детские сады, бесплатного питания в школах и другие. Сегодня проект выполняет роль площадки для конструктивной работы государственных органов с малообеспеченными жителями города", - добавили в ведомстве.

Кроме того в центре помогают женщинам получить гранты по различным государственным проектам для открытия и развития бизнеса.

"Я Сейілбекова Жанар Өмірбекқызы, мне 39 лет. Мать пятерых детей. Семья - моя опора, поэтому особое внимание в воспитании детей я уделяю их образованию и духовно-нравственному воспитанию. Я выпускница Казахского государственного женского педагогического университета, по профессии учитель. Наша семья в 2021 году стала победителем Республиканского конкурса "Мерейлі отбасы" по Ауэзовскому району Алматы. Находясь в декретном отпуске по уходу за ребёнком, я прошла курс обучения основам предпринимательской деятельности по проекту "Бизнес бастау-2021" Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в рамках государственной программы "Енбек" на 2017-2021 годы. Выиграла грант, который позволил превратить любимое дело в бизнес. Я открыла частный бизнес "Zhan Assorti" и продолжаю работать над развитием своего дела", - говорится в одной из публикаций на странице в Instagram центра "Бакытты отбасы".