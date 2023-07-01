Более 165 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане в этом году

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Астане ведутся масштабные работы по созданию и преображению новых общественных пространств и дворов. В текущем году планируется благоустроить более 165 дворов и общественных пространств, это парки, скверы и бульвары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"Мы работаем не только над расширением количества мест, где горожане и гости столицы могут проводить свой досуг, но и над реконструкцией имеющихся в городе парков и скверов. В текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств. Часть из них уже завершили, в том числе по проекту "Бюджет народного участия. К примеру, под мостами "Амман" и "Абылай хан" появятся пешеходные переходы. Они свяжут парковые кластеры вдоль реки Акбулак. Также реконструкцию пройдёт улица Сатпаева от улицы Кажымукан до улицы Петрова. Будут преображены исторические улицы центральной набережной ( улица Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр). Это позволит объединить новые благоустроенные места с раннее созданными, тем самым будет создано большое прогулочное пространство", - сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

Аким Астаны также отметил, что наравне с благоустройством города уделяется особое внимание озеленению. В текущем году планируется высадить один миллион зелёных насаждений, часть из них в зелёном поясе города.

Ранее Женис Касымбек сообщил, что тарифы на воду в Астане вырастут на 15-20 процентов, на пустыре возле ТРЦ "Керуен" построят сквер, а объём озера Большой Талдыколь увеличат в пять раз.

Это только совпадение: Касымбек о своём походе в Акорду и увольнении Алтая Кульгинова с поста заместителя премьер-министра Казахстана.