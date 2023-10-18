Более 1600 казахстанцев разыскиваются за неуплату алиментов

В Казахстане за неуплату алиментов разыскиваются 1 618 лиц. Среди них преобладают мужчины - 1476, женщины – 142, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По информации ведомства, с начала года в ЕРДР зарегистрировано 427 уголовных дел по фактам злостного неисполнения обязанностей по уплате алиментов.

За этот же период по ст.139 Уголовного кодекса осуждены 207 лиц. 4 – к лишению свободы, 2 – условному осуждению, 196 – к ограничению свободы, 5 – общественным работам.

Наибольшее количество неплательщиков: в Астане – 361, Алматы – 191, Актюбинской – 143, Костанайской – 140, Жамбылской – 140, Павлодарской – 108, Алматинская – 102, Мангистауской - 59 областях.

В региональном разрезе больше всего такие уголовные правонарушения зарегистрированы: в Мангистауской – 46, Алматинской – 45, Костанайской – 44, Восточно-Казахстанской – 43, Павлодарской – 40, Карагандинской – 35, Абайской – 32, Акмолинской – 26, Северо-Казахстанской – 21, Астане – 17.

Возраст разыскиваемых в основном варьируется в пределах от 31 до 40 лет.