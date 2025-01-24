Ход выполнения требований законодательства был рассмотрен на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев отметил, что для обеспечения исполнения законодательства ведомство совместно с областными и городскими акиматами, а также Министерством культуры и информации осуществляет регулярный мониторинг наружной рекламы и отечественных СМИ. В результате этой работы были демонтированы более 1,6 тыс. билбордов. В 2024 году в информационную систему "Кибернадзор" было добавлено свыше 10 тыс. сайтов, рекламирующих незаконные азартные игры и ставки, для последующего блокирования.

"Граждане, заметившие незаконную рекламу букмекерских контор на улицах или в СМИ, могут подать жалобу в министерство. При наличии достаточных доказательств ведомство направляет запросы в соответствующие акиматы и Министерство культуры и информации для сбора материалов, необходимых для возбуждения дела об административном правонарушении", - пояснил Мирас Тулебаев.

Вице-премьер поручила заинтересованным государственным органам и областным акиматам тщательно контролировать соблюдение требований законодательства.

"Не должно допускаться размещение рекламы в неразрешенных местах. Было доложено о блокировке нескольких тысяч сайтов. Однако в интернете все еще есть реклама букмекерских контор. В этой связи отраслевые министерства должны усилить работу по мониторингу", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Согласно введенным ограничениям, реклама букмекерских контор и тотализаторов запрещена на открытых пространствах, фасадах зданий, транспортных средствах и наружных конструкциях, за исключением мест расположения букмекерских контор или тотализаторов, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов. Логотипы и товарные знаки букмекерских контор не могут использоваться в рекламе иных бизнесов и т.д.

Отметим, что в соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа за распространение рекламы букмекерских контор составляет от 236 тыс. до 1,5 млн тенге.