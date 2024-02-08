Более 160 млн тенге выплатили занятым на вредных производствах за месяц в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В январе ЦОНы приняли более 1 200 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий. Этот инструмент поддержки работников вредных производств впервые введён в Казахстане в 2024 году. Из республиканского бюджета за месяц заявителям выплачено свыше 160 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По данным НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", больше всего казахстанцев обратились за пособием в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.
Специальное профессиональное госпособие в размере двух прожиточных минимумов – часть специальной социальной выплаты, которая также состоит из выплат страховых компаний, выплат работодателей и выплат из ЕНПФ за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов.
Пособия назначаются людям от 55 лет и продолжаются до наступления пенсионного возраста.
Заявление на назначение пособия можно подать лично в ЦОНе либо в проактивном формате, если на телефон приходит предложение с номера 1414.
Самое читаемое
- Акимат в растерянности: в Кокшетау осужденному выдали квартиру по госпрограмме
- Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
- Суицид в школе: восьмиклассница скончалась в Шымкенте
- Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона
- Суд над подозреваемым в убийстве своей семьи начнётся в СКО