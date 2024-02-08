Более 160 млн тенге выплатили занятым на вредных производствах за месяц в Казахстане

В январе ЦОНы приняли более 1 200 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий. Этот инструмент поддержки работников вредных производств впервые введён в Казахстане в 2024 году. Из республиканского бюджета за месяц заявителям выплачено свыше 160 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", больше всего казахстанцев обратились за пособием в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Специальное профессиональное госпособие в размере двух прожиточных минимумов – часть специальной социальной выплаты, которая также состоит из выплат страховых компаний, выплат работодателей и выплат из ЕНПФ за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Пособия назначаются людям от 55 лет и продолжаются до наступления пенсионного возраста.

Заявление на назначение пособия можно подать лично в ЦОНе либо в проактивном формате, если на телефон приходит предложение с номера 1414.