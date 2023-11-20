Более 16 млн тенге вернули казахстанцам за купленные товары низкого качества

Казахстанцам помогли вернуть, потраченные деньги за некачественные товары и оказанные услуги за прошедшую неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

За прошлые 5 рабочих дней права казахстанских потребителей были защищены на 16 млн. тенге.

На прошлой неделе в Комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты Минторговли поступило 691 обращение. Из них:

- по 242 обращениям оказана правовая помощь;

- по 212 обращениям приняты удовлетворительные решения

- 84 обращений направлены в профильные министерства и комитеты по компетенции для проведения совместной работы;

В Костанайской области двум потребителям продали некачественные телефоны пострадавшие потребители не смогли вернуть деньги. С помощью территориального департамента оказана правовая помощь по досудебному иску, потребителям возвращены 1,5 млн. тенге.

В Алматинской области кухонный гарнитур был некачественно выполнен предпринимателем несмотря на это он отказал в возврате денег потребителю. Посредством оказания Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Алматинской области правовой помощи в написании досудебного иска жителю возвращено 599,9 тыс. тенге

Житель Карагандинской области купил ноутбук ненадлежащего качество и не смог вернуть его в течение 14 дней. Областным департаментом оказана правовая помощь пострадавшему жителю, оказана помощь в возврате денег в размере 389,9 тыс. тенге.