Более 16 млн тенге отсудил мужчина у автосалона в Астане

В Астане автовладельцу возвратили стоимость автомобиля, который перестал ездить через три месяца после покупки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по защите прав потребителей.

В одном из салонов столицы мужчина купил автомобиль стоимостью 15 миллионов тенге. Через три месяца машина остановилась и автовладелец обратился по гарантии в сервисный центр. Здесь диагностировали неисправность коробки передачи.

В плане продажи автомобиля доставка детали заняла несколько месяцев.

"С жалобой на возврат или обмен товара автомобилист направляет досудебную претензию субагенту — автосалону и производителю. Поскольку его попытки урегулировать проблему не увенчались успехом, потребителю пришлось обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане. В заявлении потребитель указывает, что продавец отказал в устранении недостатков, обмене или возврате денег за некачественный автомобиль, оказании гарантийного обслуживания, нарушении сроков устранения неисправностей", — указывается в сообщении комитета по защите прав потребителей.

После это дело рассматривалось в суде, где ответчиками выступали сервисный центр, производитель и автосалон.

"Если в транспорте (технически сложный товар) выявлен существенный недостаток, покупатель вправе потребовать замену на аналогичный товар или возврат уплаченной за него суммы", — пояснил руководитель департамента Нургали Куандыкович.

Департамент принял участие в суде в качестве третьего лица.

По решению суда мужчине вернули стоимость автомобиля. Также ему компенсировали моральный вред в размере 100 тысяч тенге и расходы на проживание в Астане за всё время гарантийного ремонта в сумме 71 тысяча тенге, расходы по оплате услуги представителя его законных интересов в сумме 500 тысяч тенге, расходы по оплате государственной пошлины — 161 тысяча тенге. Общая сумма составила 16 миллионов 677 тысяч тенге.

Похожий случай имел место в Уральске: мужчина вернул автосалону купленную машину и отсудил моральную компенсацию.