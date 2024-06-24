Более 16 млн тенге отдал молодому аферисту житель Астаны
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
139Фото: baigenews.kz
Житель Астаны лишился 16,5 миллиона тенге, довершившись знакомому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Для раскрутки бизнеса молодой человек предложил товарищу вложить деньги в проект и стать инвестором. Поверив знакомому, потерпевший передал ему 16,5 миллиона тенге. Не дождавшись высоких выплат, мужчина обратился в полицию.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 23-летний молодой человек, причастный к мошенничеству.
По факту проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям на территории столицы.
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