Более 16 млн тенге отдал молодому аферисту житель Астаны

Житель Астаны лишился 16,5 миллиона тенге, довершившись знакомому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для раскрутки бизнеса молодой человек предложил товарищу вложить деньги в проект и стать инвестором. Поверив знакомому, потерпевший передал ему 16,5 миллиона тенге. Не дождавшись высоких выплат, мужчина обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 23-летний молодой человек, причастный к мошенничеству.

По факту проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям на территории столицы.