Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ
agroqogam.kz Сегодня, 13:08
348
Сегодня, 13:08
348
Фото: agroqogam.kz

Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ

По подорзению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Өркен" по области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

Расследование показало, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 миллионов тенге. 

"Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьёй 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в АФМ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:08
348
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх