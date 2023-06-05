Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ

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По подорзению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Өркен" по области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Расследование показало, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 миллионов тенге.