Более 1500 представителей сферы культуры наградили в Казахстане

В Астане прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры и искусства. В нём приняли участие заслуженные деятели искусств и культуры, представители сферы, ветераны, передаёт BaigeNews.kz.

В вступительном слове министр культуры и информации Аида Балаева поздравила работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за высокие результаты и преданность делу.

Министр отметила, что сегодня uлава государства принял ряд важных решений, направленных на динамичное развитие сферы.

В их числе поручение о полной реконструкции здания Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауезова в канун его столетнего юбилея.

"В связи с преобразованием в 2013 году столичного Театра оперы и балета в республиканский государственный театр "Астана Опера" за ним не сохранилось имя одной из первых обладательниц звания народной артистки СССР Куляш Байсеитовой. В целях увековечения ее памяти, по инициативе Главы государства имя великой певицы будет присвоено Казахскому национальному университету искусств в Астане", - сказала Аида Балаева.

В прошлом году Указом Президента академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К. Куанышбаева и историко-культурному музею-заповеднику "Әзірет Сұлтан" был присвоен статус "Национальный".

"Сегодня Касым-Жомарт Кемелевич объявил о присвоении данного высокого статуса еще трем ведущим музеям - Государственному музею искусств им. А. Кастеева, Центральному государственному музею и Национальному музею, которые несут свою высокую просветительскую миссию десятки лет. Я уверена, что все решения Главы государства придадут высокий импульс дальнейшему эффективному развитию сферы", - отметила Аида Балаева.

В этом году 8 республиканских организаций культуры и искусства отмечают свои юбилеи.

Легендарный Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, первый в Казахстане Государственный республиканский национальный театр оперы и балета имени Абая, единственный в мире Академический уйгурский театр музыкальной комедии им.К.Кужамьярова, а также Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева празднуют 90-летний юбилей.

Казахская национальная консерватория имени Құрманғазы отметит 80-летний юбилей, республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова - 60-летие. Свой первый 10-летний юбилей отметит Национальный музей Республики Казахстан.

Безусловно, залогом их успеха являются люди. Ряд деятелей культуры, работающих в данных организациях, были удостоены государственных наград.

Свыше 50 лучших представителей сферы получили от министра нагрудные знаки "Ветеран труда", "Мәдениет саласының үздігі", грамоты и благодарственные письма.

В целом, в честь профессионального праздника ведомственные награды Министерства культуры и информации были вручены более чем 1500 работникам сферы.

Для участников торжественного мероприятия был подготовлена концертная программа "Ұлы Дала мұрасы".