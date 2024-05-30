Более 1,5 тысяч лидеров школьных банд стоят на учёте в полиции - МВД РК

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров рассказал о проводимой в школах профилактической работе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Ренат Зулхаиров, за каждой школой закреплены сотрудники полиции из числа участковых, инспекторов полиции по делам несовершеннолетних, оперуполномоченных. Эти сотрудники на еженедельной основе осуществляют посещение каждой школы, где проводят разъяснительную работу, лекции, классные часы.

"Мы рассказываем о недопустимости совершения различных правонарушений, вреде наркотиков, алкоголя, недопустимости совершения буллинга. Также проводим профилактическую работу с лицами, состоящими на профилактическом учёте в органах внутренних дел и школьном учёте", - сказал Зулхаиров.

Всего с начала учебного года в казахстанских школах выявили более 1500 неформальных лидеров.