Более 150 тыс граждан Казахстана получили бесплатные юридические консультации

Правовое просвещение определено в качестве необходимой меры предупреждения коррупции, в связи с этим 30 мая 2024 года проведена ежегодная республиканская акция "Народный юрист", передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.



Отметим, "Народный юрист" – это мероприятие, в рамках которого представители государственных органов, юристы и адвокаты проводят прием населения и оказывают бесплатную юридическую помощь.



В рамках мероприятия более 2 тыс представителей государственных органов и порядка 1 тыс ведущих экспертов права проконсультировали население по различным вопросам.



Для удобства жителей местами проведения определены торговые центры, ЦОНы и здания ВУЗов.



В результате в 187 населенных пунктах страны более 150 тыс граждан получили юридические консультации, в том числе в рамках противопаводковых мероприятий.



Акцию поддержали многие юридические сообщества, такие как региональные коллегии адвокатов, палаты юридических консультантов, нотариусы и частные судебные исполнители.



Кроме того, порядка 700 студентов из числа антикоррупционных волонтеров участвовали в организации мероприятий.