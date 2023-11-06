Более 150 кг гашиша не дали ввезти в Алматы
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности, специального отряда быстрого реагирования, кинологической службы и патрульного экипажа “Буран-278” провели спецоперацию в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что полицейские остановили Toyota Camry, в салоне которой находились двое жителей Шуского района Жамбылской области. Стражи порядка обыскали машину и обнаружили семь коробок с полиэтиленовыми пакетами весом по 24 килограмма. Внутри них находилось порошкообразные вещество зелёного цвета со специфическим запахом.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество - гашиш, общим вес "находки" 151,3 килограмма.
"Фигуранты взяты под стражу. Они являются звеном наркоцепочки, изучением деятельности которой на протяжении нескольких месяцев занимаются сотрудники наших оперподразделений" - отметил заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Он также отметил, что по этому же делу проходят ещё двое. Они были задержаны ранее: один с 54 килограммами марихуаны в июле и второй с шестью килограммами гашиша в октябре.
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