Более 150 казахстанских газет перешли в частную собственность во время пандемии - Кыдырали

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Во время пандемии многие традиционные СМИ в Казахстане были вынуждены прекратить свою работу либо сократить количество тиражей. 159 казахстанских газет перешли в частную собственность. Об этом рассказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на форуме региональных СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

"Цифровые технологии изменили привычки потребления информации. Сегодня известно, что распространенность газет и журналов снизилась, и читатели получают информацию, в основном, из интернет-ресурсов. В результате многие издания были вынуждены либо прекратить свою работу, либо сократить количество тиражей. Особенно во время пандемии традиционные СМИ претерпели серьезные тектонические изменения. В районах 159 газет перешли в частную собственность", - сообщил министр.

На этой неделе министр встретился с коллективом "Қазақ газеттері". Он рассказал, какую поддержку планируют оказывать журналистам.

"Мы только что посетили издания в регионах. Мы обещали им решить проблемы в Астане. Вот и сейчас мы не делим СМИ на государственные и региональные. Потому что каждый информирует население. Это направление замедлилось, поскольку почти все перешли в социальные сети. Теперь тарифы будут увеличены, и будет рассмотрена социальная помощь журналистам", - сказал он.

Также министр сообщил о внесении изменений в закон о масс-медиа.