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Более 150 казахстанских газет перешли в частную собственность во время пандемии - Кыдырали
Во время пандемии многие традиционные СМИ в Казахстане были вынуждены прекратить свою работу либо сократить количество тиражей. 159 казахстанских газет перешли в частную собственность. Об этом рассказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на форуме региональных СМИ, передаёт BaigeNews.kz.
"Цифровые технологии изменили привычки потребления информации. Сегодня известно, что распространенность газет и журналов снизилась, и читатели получают информацию, в основном, из интернет-ресурсов. В результате многие издания были вынуждены либо прекратить свою работу, либо сократить количество тиражей. Особенно во время пандемии традиционные СМИ претерпели серьезные тектонические изменения. В районах 159 газет перешли в частную собственность", - сообщил министр.
На этой неделе министр встретился с коллективом "Қазақ газеттері". Он рассказал, какую поддержку планируют оказывать журналистам.
"Мы только что посетили издания в регионах. Мы обещали им решить проблемы в Астане. Вот и сейчас мы не делим СМИ на государственные и региональные. Потому что каждый информирует население. Это направление замедлилось, поскольку почти все перешли в социальные сети. Теперь тарифы будут увеличены, и будет рассмотрена социальная помощь журналистам", - сказал он.
Также министр сообщил о внесении изменений в закон о масс-медиа.
"Закон о масс-медиа определяет место профессионального журналиста в обществе и повышает его потенциал. Также были внесены поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения расширяют ответственность и право граждан на доступ к информации. Мы пересматриваем средства, выделяемые на публикации в регионе. С 2019 года тарифы на регионы не менялись. В дальнейшем планируется повышение тарифов. Разрабатываются предложения по упрощению требований госзаказа. При подготовке к этому форуму мы узнали, что у некоторых изданиий в регионах нет собственных сайтов. Будет рассмотрен способ их повышения до уровня социальных сетей путем оказания им помощи", - добавил Дархан Кыдырали.
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