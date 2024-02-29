Более 150 чиновников наказали за нарушение требований в сфере управления отходами в РК

В Казахстане в 2023 году за нарушение экологических требований в сфере управления отходами к административной ответственности были привлечены 152 должностных лица, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, по итогам 2023 года было образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них переработано 24%.

"За нарушение экологических требований в сфере управления отходами (по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов) департаментами экологии к административной ответственности были привлечены в 2022 году - 194 должностных лиц (акимы и заместители акимов) на общую сумму 17 864 819 тенге, в 2023 году – 152 должностных лица на общую сумму 17 293 125 тенге", - сообщил глава ведомства на заседании мажилиса.

В 2023 году по республике количество полигонов ТБО составило 3016 ед., из них соответствуют экологическим и санитарным нормам – 624.

По итогам космического мониторинга за 2023 год выявлено 5 534 несанкционированных мест размещения отходов, из них акиматами ликвидировано 86% свалок.

"В результате проводимой совместной работы с правоохранительными органами, акиматами и другими заинтересованными сторонами за последние четыре года наблюдается тенденция снижения количества выявляемых несанкционированных свалок. Так, в 2020 году было выявлено – 8 884 из них утилизировано 5823, в 2021 – 7328 из них утилизировано 6740, в 2022 году – 5683 из них утилизировано 4331", - пояснил Ерлан Нысанбаев.

По стране совместными мобильными группами из числа сотрудников полиции и департаментов экологии выявлено порядка 63 тысяч административных правонарушений, в том числе за загрязнение мест общего пользования – 17 030.