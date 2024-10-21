Более 150 автомашин незаконно поставили на учет в Казахстане

В Казахстане выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел осуществляется комплексная работа по выявлению организованных преступных схем, наносящих многомиллионные ущербы гражданам и государству.

В ходе целенаправленной разработки подразделением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы задокументирован криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств.

Незаконные действия группировки заключались в изменении уникального кода транспортного средства и регистрации автомобилей путем подделки документов.

В результате оперативных мероприятий зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов.

Выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

"К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых “посредников”. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.