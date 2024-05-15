Более 15 тысяч учеников имели свободный доступ к запрещенным сайтам в школах ВКО

Результаты прокурорских проверок показали, что более 15 тысяч учеников 56 школ в ВКО имели доступ к запрещенному интернет-контенту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

"К примеру, в 7 школах г. Усть-Каменогорск во время занятий осуществлялся поиск и просматривались сюжеты порнографического характера, а в 8 школах Шемонаихинского района посещались сайты букмекерских контор (1xbet, olimp). Аналогичные нарушения в виде отсутствия программного обеспечения, ограничивающего доступ детей в интернет, установлены в школах города Риддер (15 школ), районов Алтай (6 школ), Самар (19 школ) и Уланского района (1 школа)", - говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям прокуратурой области внесен акт надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области с постановкой вопроса о принятии мер по установлению соответствующего программного обеспечения во всех школах области и привлечению виновных лиц к административной ответственности (ст.409 ч.7-2 Кодекса РК об административных правонарушениях).