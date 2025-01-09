В Алматы сотни единиц техники и более 1 800 рабочих занимаются очисткой города от снега. Все службы работают слаженно, чтобы город продолжал функционировать в привычном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

Старший бригадир дорожных рабочих Медеуского района Дина Мунарбаева работает в этой сфере уже более восьми лет и уверяет, что несмотря на сложные условия, её команда действует оперативно.

"Снег и мороз — это всего лишь явления природы, а наш оптимизм сильнее любых погодных условий!" — шутит Дина Мунарбаева.

Снегопад, начавшийся 8 января, за ночь покрыл город слоем снега в 16 см. По данным главного инженера ГКП "Алматы Тазалык" Асета Тулегенова, за 2 ночи удалось вывезти порядка 15 200 кубометров снега по всему городу.

Работы продолжаются так, чтобы минимизировать влияние на дорожное движение.

Напомним, снег начали плавить в Алматы.