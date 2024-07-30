Более 1,5 тысяч доз опасного наркотика изъяли в Рудном
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Большую партию синтетического наркотика изъяли полицейские города Рудный у 35-летнего мужчины во время рейда в Костанайской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятия “Карасора-2024”, во время которого и был установлен и задержан 35-летний незаконопослушный гражданин. Во время обыска его квартиры обнаружены и изъяты множество полиэтиленовых пакетов с zip-замком, внутри которых и находилось порошкообразное вещество. Здесь же нашлись и электронные весы. Позже экспертиза установила, что порошок является синтетическим наркотиком общим весом 600 г.
"На улицы населенных пунктов региона не допущено более полутора тысяч доз синтетического наркотика, стоимость которых на черном рынке составляет порядка 12-ти миллионов тенге. Работа по выявлению лиц, занимающихся сбытом наркотика, продолжается", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.
По этому факту проводится досудебное расследование, подозреваемый мужчина находится под арестом.
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