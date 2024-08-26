Более 15 тысяч человек признаны банкротами в Казахстане

Руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками столичного департамента государственных доходов Исабек Заутбекович рассказал, кого могут признать банкротом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс банкротства физических лиц начался в Казахстане с 3 марта 2023 года.

"Подано от граждан 108 862 заявления о признании себя банкротом, 15 018 человек получили статус "банкрот". По результатам рассмотрения 83 828 заявлений отклонены, 1 879 заявлений отозваны самими заявителями", - отметил спикер на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

Напомним, процедура состоит из трёх видов: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности.