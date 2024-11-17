Более 15 стран примут участие в XVII Международном кинофестивале "Евразия" в Алматы

XVII Международный кинофестиваль "Евразия", крупнейший в Центральной Азии, соберет в Алматы режиссёров, актеров, сценаристов и ценителей кинематографа со всего мира, передаёт BaigeNews.kz.

Фестиваль пройдёт 24 по 30 ноября. Его учредителем и организатором традиционно выступает Министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

В этом году "Евразия" обещает быть особенно масштабным: ожидается более 15 стран-участниц; будут показаны фильмы, представляющие три континента; запланированы две конкурсные программы с участием 22 фильмов, каждая из которых уникальна.

"Фильмы этого года привезены из стран, представляющих уникальные кинематографические традиции. Среди участников:

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Иран, Беларусь, Азербайджан, Россия: картины, затрагивающие темы миграции и поиска идентичности, а также Якутия, которая в последние годы удивляет яркими, самобытными лентами. Такое разнообразие позволяет зрителям увидеть палитру культурных традиций и уникальность подходов к повествованию. Международный конкурс демонстрирует глобальные темы: экология, равенство, личные и общественные кризисы. Конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира – уникальная возможность узнать, как режиссеры раскрывают национальную идентичность, говорят о вызовах современного мира", — отмечают организаторы.

Программа кинофестиваля предоставляет площадку для фильмов, которые редко попадают в широкий прокат, но определенно должны найти своего зрителя, которые смогут насладиться внеконкурсными программами:

"Мировая панорама" – лучшие фильмы с крупнейших фестивалей мира, включая Канны, Венецию и Берлин;

"Новое казахстанское кино" – платформа для молодых талантов, которые открывают новые горизонты в казахстанском кинематографе;

Ретроспективы и спецпоказы – фильмы, которые редко показываются на больших экранах.

Кроме того, пройдут мастер-классы по продюсированию, сценарному и операторскому мастерству, которые помогут участникам и зрителям взглянуть на кино с другой стороны.