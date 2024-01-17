​Более 15 млн тенге лишился после просмотра рекламы в Instagram житель Акмолинской области

Житель Акмолинской области после просмотра рекламы в Instagram лишился более 15 миллионов тенге. Подробности сообщили в прокуратуре региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

За последние пять лет число мошенничеств в Акмолинской области увеличилось в три раза. Если в 2019 году было зарегистрировано 332 факта, то на конец 2023 года - 1 133.

Как отметили в прокуратуре региона, в социальных сетях широко распространяются лжерекламы о возможности быстрого и лёгкого заработка, увеличении дохода на фондовой бирже и продаже товара по цене ниже рыночной.

“Гражданин Н. в социальной сети Instagram после просмотра рекламы выгодных инвестиций при вложении денег потерял более 15 миллионов тенге. В другом случае, желая приобрести по заниженной цене товар через интернет-магазин у непроверенного продавца, житель Кокшетау перевёл мошенникам 200 тысяч тенге. Также при просмотре ролика о заработке на фондовой бирже гражданин К. прошёл по предлагаемым сайтом ссылкам, зарегистрировался на платформе Binance и вложил более пяти миллионов тенге, однако вывести средства обратно оказалось невозможно”, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура Акмолинской области просит жителей быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.