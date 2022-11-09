Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам

Фото: inform.kz

Более 1,5 миллиона вкладчиков подтвердили свое согласие на получение компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам, подав заявления в банки, передает BaigeNews.kz. Это составило 30% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям программы, сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

"Банки продолжают принимать заявления вкладчиков о согласии на начисление 10% по тенговым депозитам. Подтвердить свое согласие на получение премии необходимо до 1 января 2023 года. Сделать это можно в режиме онлайн, большинство БВУ уже предоставили такую возможность", - говорится в сообщении.

Компенсацию могут получить более пяти миллионов вкладчиков. Из них у 97% вкладчиков на депозитах размещены до пяти миллионов тенге. В том числе основную долю депозитов составляют вклады до миллиона тенге. Общая сумма компенсации, по данным на сентябрь 2022 года, составила около 360 миллиардов тенге.

"Премию начислят на сберегательные, срочные, несрочные вклады, образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений. Хотелось призвать депозиторов воспользоваться этой возможностью. Одним из условий получения компенсации является наличие действующего депозита, который был открыт до 23 февраля 2022 года", - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

Для получения подробной информации вкладчикам рекомендуется обращаться в отделения банков. Отмечается, что премию в размере 10% начисляет банк, в котором у вкладчика открыт депозит.