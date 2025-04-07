О паводковой ситуации и мерах по предотвращению подтоплений в регионах Казахстана сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Активные противопаводковые мероприятия продолжаются на всей территории страны с целью минимизации рисков подтоплений и обеспечения безопасности населения. В этих мероприятиях задействованы службы гражданской защиты", - сообщили в ведомстве.

С начала марта откачано более 2,9 миллиона кубических метров воды, уложено более 585 тысяч мешкотар и 44 тысячи тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 838 тысяч метров водоотводных арыков.

В противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятиях участвуют 1 405 человек, а также 330 единиц техники, 108 мотопомп и 28 плавсредств. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и других организаций.

Ранее сообщалось о том, что 7 апреля пик половодья пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.