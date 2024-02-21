Более 140 млрд тенге направят инвесторы на локализацию автокомпонентов в Казахстане

Тему локализации автокомпонентов в Казахстане обсудили отечественные и зарубежные производители автомобилей, представители министерств, квазигосударственных организаций, МСБ и инвесторы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На международной конференции "Перспективы развития автокомпонентной базы в Казахстане" собрались более 90 человек, они представили свои стратегии развития в отрасли, рассмотрели направления развития на казахстанском рынке, обсудили варианты сотрудничества, договорились о содействии и заручились поддержкой государства.

"Мы, уполномоченный орган в сфере промышленности, готовы оказывать вам всестороннюю поддержку и содействовать в реализации проектов, совместно искать конструктивные решения для развития отрасли", – сказала вице-министр Министерства промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова в обращении к участникам конференции.

7 февраля президент Казахстана на расширенном заседании правительства подчеркнул необходимость последовательного перехода отечественного автомобилестроения на более сложный уровень производства автомобилей и выхода на экспорт, что станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.

По словам зампредседателя Комитета промышленности Шынгыса Суюнбаева, согласно новым условиям о промышленной сборке, автомобильные предприятия в Казахстане обязаны поэтапно увеличивать объём производства транспортных средств мелкоузловым методом (CKD) с 20% в 2024 году до 50% в 2027 году.

"Для углубления локализации и развития мелкоузлового производства транспортных средств требуется развитие автокомпонентной базы. В Казахстане реализуются проекты по производству выхлопных систем, бамперов, сэндвич панелей, полиуретановых ковриков и пластиковых деталей, мультимедиа, сидений, дисков, шин, головок блока цилиндров, механического редуктора, аккумуляторов", – сообщил Шынгыс Суюнбаев.

На сегодня отечественные и иностранные инвесторы направляют 410 миллиардов тенге на организацию автокомпонентой базы в Казахстане. Глобальная цель локализации производства – сделать продукт более доступным для местного населения. Географическая приближённость к потребителю и источникам сырья сокращает расходы производителя на логистику, а это в определенной степени отражается на стоимости готовой продукции. Кроме того, локализация снижает риски дефицита комплектующих, связанные с проблемами поставок, с чем столкнулись мировые производители в пандемийный кризис.

"Казахстан обладает обширными природными ресурсами, которые являются основой для развития промышленности. Кроме того, страна находится в центре процессов по изменению глобальных цепочек поставок. Мы видим влияние этих изменений, перспективы и возможности для развития автомобильной индустрии. Это хороший тайминг для компаний по реализации совместных проектов в Казахстане", – отметил директор представительства Агентства по содействию торговле и инвестициям KOTRA Almaty Ким Джунг-Хун.

Президент "Қазақстанның Автокөлік Одағы" (ҚАО) Анар Макашева отметила, что казахстанский автопром существенно нарастил темпы производства и отечественная продукция пользуется наибольшим спросом у населения, организаций, бизнеса. К примеру, в 2023 году производство легковой и коммерческой техники выросло на 30%, реализация транспортных средств – свыше чем на 60%. Доля отечественных автомобилей на рынке по итогу года составила 70,7%.

"Если на первом этапе развития автопром был сосредоточен на освоении технологий и наращивании объёмов производства, то в рамках новой стратегии задача ускорить темпы локализации автомобилей и организовать компонентную базу для заводов. Локализация автокомпонентов станет отправной точкой к переходу отечественных предприятий на более сложный уровень производства. В ближайшие годы планируется создание дополнительно 7,3 тысячи рабочих мест за счёт реализации новых отраслевых проектов, это серьёзное пополнение инженерных кадров. Сегодня мы объединяем силы, ресурсы для создания кластеров высокого передела и это значительно приблизит нас к ключевой цели – индустриализации Казахстана", – заключила Анар Макашева.

Участники встречи также обсудили вопросы по созданию условий для экспорта, стандартизации, технического регулирования, аккредитации, оценки соответствия, высоко оценили потенциал и инвестиционный климат Казахстана. Представители МСБ приняли участие в сессии B2B и определили новые пути для развития бизнеса в автомобильной индустрии.

В рамках конференции ряд компаний и организаций подписали меморандумы о сотрудничестве.